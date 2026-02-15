Accidentes mortales sacuden al país: seis personas mueren en menos de 12 horas

La noche del sábado y la madrugada de este domingo estuvieron marcadas por violentos accidentes de tránsito que dejaron seis personas fallecidas, en su mayoría motociclistas.

El hecho más reciente ocurrió en Circunvalación, sentido Pavas-Escazú, minutos antes de las 7 a. m. Por razones que se desconocen, una motocicleta chocó contra un paredón. Al llegar al sitio, la Cruz Roja encontró a una mujer sin vida. El paso permanece cerrado mientras el OIJ realiza el levantamiento del cuerpo.

En la madrugada de este domingo, una pareja que viajaba en motocicleta perdió el control y chocó contra un automóvil en Aguas Zarcas de San Carlos. El OIJ confirmó que en el lugar murió un hombre de apellido Quirós, de 22 años. La mujer que lo acompañaba fue trasladada al Hospital de San Carlos, pero falleció antes de ingresar a emergencias. El conductor del carro también fue llevado al centro médico para valoración.

En Belén de Nicoya, Guanacaste, un hombre de 40 años de apellido Cortés viajaba en motocicleta de Sámara a Nicoya. Por razones que aún se investigan, se salió de la vía en una curva y chocó contra un paredón, falleciendo de inmediato.

Por otra parte, en San José de la Montaña, Heredia, dos personas que viajaban en motocicleta perdieron el control y cayeron en una zanja de cuatro metros. Uno de los ocupantes, de 35 años, murió en el sitio, mientras que la otra persona fue trasladada al hospital.

El último reporte corresponde a un atropello en La Fortuna de San Carlos, barrio San Jorge. Según el OIJ, un hombre de 40 años de apellido Angulo intentó cruzar la calle sin percatarse de que se aproximaba un vehículo y fue embestido, falleciendo en el lugar.