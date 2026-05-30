Accidentes de tránsito obligan a la Caja a reprogramar citas en listas de espera

La gran cantidad de emergencias por accidentes de tránsito ha obligado a los médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a reprogramar citas de pacientes que permanecen en listas de espera, especialmente en el servicio de ortopedia.

Según datos de la Cruz Roja Costarricense, en lo que va de este año se han trasladado 1.237 pacientes a los hospitales públicos debido a accidentes de tránsito, lo que ha generado una presión adicional sobre los servicios médicos.

Las emergencias abarrotan los hospitales y ocupan espacios destinados a pacientes que esperan semanas, meses o incluso años por una atención médica. A esta situación se suma otro problema: la falta de especialistas, lo que prolonga la estancia hospitalaria de pacientes con lesiones graves y provoca una saturación en los servicios de emergencias.

Ante este panorama, las autoridades de la Caja hacen un llamado a la población para extremar la precaución en carretera, con el fin de reducir los accidentes y evitar mayor presión sobre el sistema hospitalario.