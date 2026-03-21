Sucesos
Accidentes de tránsito dejan tres fallecidos en las últimas horas
Muertes en carretera ocurrieron en Alajuela, Pavas y Coto Brus.
Los accidentes de tránsito continúan cobrando vidas en el país. En las últimas horas, tres personas han fallecido en distintos hechos, según confirmó la Cruz Roja.
El primero de los casos ocurrió a las 2:49 a. m. de este sábado, en la Ruta 39, en las cercanías de Pavas, a la altura del Monumento al Agua.
En ese sitio, un motociclista de aproximadamente 25 años, por razones que aún no están claras, perdió el control del vehículo y terminó colisionando contra la malla divisoria. La persona aún no ha sido plenamente identificada por las autoridades y fue declarada fallecida en el lugar.
Otro de los hechos se registró a las 3:30 a. m. en la provincia de Alajuela, específicamente en El Coyol, donde falleció un conductor tras sufrir una colisión frontal contra un tráiler, luego de perder el control del automóvil.
Al llegar las autoridades, el conductor aún se encontraba con vida, pero estaba prensado. Sin embargo, al ser liberado ya no presentaba signos vitales.
Un tercer caso ocurrió la noche anterior en Coto Brus, donde dos motocicletas colisionaron, lo que dejó como saldo una persona fallecida en el sitio.
En lo que va del 2026, la Cruz Roja ha atendido más de 7.000 accidentes de tránsito en carretera, de los cuales 134 han dejado víctimas mortales.
La institución insiste en la importancia de respetar los límites de velocidad, ya que el colapso estructural de cualquier vehículo o el derrape de una motocicleta pueden generar lesiones muy complejas.
Un tercer caso ocurrió la noche anterior en Coto Brus, donde dos motocicletas colisionaron, lo que dejó como saldo una persona fallecida en el sitio.
En lo que va del 2026, la Cruz Roja ha atendido más de 7.000 accidentes de tránsito en carretera, de los cuales 134 han dejado víctimas mortales.
La institución insiste en la importancia de respetar los límites de velocidad, ya que el colapso estructural de cualquier vehículo o el derrape de una motocicleta pueden generar lesiones muy complejas.
El miembro de este cuerpo de emergencias, Minyar Collado, explicó que incluso si la persona logra sobrevivir, existe una alta probabilidad de que enfrente secuelas de por vida. Asimismo, se hace un llamado a respetar las señalizaciones, evitar giros indebidos y no conducir bajo los efectos del alcohol.