Accidentes de tránsito dejan tres fallecidos en las últimas horas

Los accidentes de tránsito continúan cobrando vidas en el país. En las últimas horas, tres personas han fallecido en distintos hechos, según confirmó la Cruz Roja.

El primero de los casos ocurrió a las 2:49 a. m. de este sábado, en la Ruta 39, en las cercanías de Pavas, a la altura del Monumento al Agua.

E n ese sitio, un motociclista de aproximadamente 25 años, por razones que aún no están claras, perdió el control del vehículo y terminó colisionando contra la malla divisoria. La persona aún no ha sido plenamente identificada por las autoridades y fue declarada fallecida en el lugar.