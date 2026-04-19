Accidentes de tránsito cobran siete vidas este viernes

Siete personas perdieron la vida este domingo en accidentes de tránsito, según reportes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense (CRC).

El primero de los incidentes se dio a eso de las 2:23 a. m. en Palmar Norte de Osa, donde un hombre de apellido Rojas, de 35 años de edad, murió luego de que la motocicleta en la que viajaba como acompañante derrapara y cayera en el espaldón de la carretera.

Poco más de una hora después, otro hombre de apellido Rojas perdió la vida, luego de que colisionara con un muro divisorio en La Uruca, de San José.

Minutos más tarde, dos hermanos de apellido Mora, de 26 y 29 años, perdieron la vida cuando, por razones que no están claras, perdieron el control de su vehículo, se salieron de la vía y chocaron contra una baranda de la carretera en Las Delicias de Aguas Zarcas de San Carlos.

Casi simultáneamente, un joven de apellido Segura, de 19 años, falleció cuando se estrelló en motocicleta contra la parte trasera de un tráiler, en Bagaces.

Otro motociclista, de apellido Jiménez, murió luego de que chocara con un carro en El Coyol de Alajuela, a eso de las 5:00 a. m.

En ese accidente también resultó herido un bombero que trabajaba en la escena, cuando un auto a alta velocidad que irrespetó el perímetro de seguridad lo golpeó. El carro también impactó la motocicleta incendiada y la unidad extintora que permanecía en el lugar, con sus luces encendidas.

A eso de las 10:00 a. m., la Cruz Roja atendió la caída a un precipicio de 30 metros de profundidad en Bajo Canet de San Marcos de Tarrazú, en el cual se atendieron a cinco pacientes: tres de ellos en condición urgente y dos estables. Entre los heridos está una niña de 10 años, de la que no se dieron mayores detalles.

Casi una hora después, en Montes de Oro, se dio el choque de una motocicleta con un carro, con resultado de un hombre de 50 años fallecido en el lugar, un menor de 16 años con múltiples traumas y dos pacientes atendidos.

