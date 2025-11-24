Accidentes acuáticos han cobrado la vida de más de 100 personas este año

Los accidentes acuáticos de este 2025 han cobrado ya la vida de más de 100 personas. Tanto en ríos, playas y lagos, se han registrado las emergencias.



Además de las personas fallecidas, se habla de una cifra importante de pacientes que son trasladados en condición crítica (vea video adjunto de Telenoticias).



Se acercan los meses más complicados en esta materia por las vacaciones de fin y principio de año.



El año pasado cerró con una cifra mayor a los 130, lo que quiere decir que estamos a aproximadamente 15 casos de igualar la cantidad de fallecidos en accidentes acuáticos este 2025.

