Accidente mortal paraliza la Ruta 32: un fallecido y tres heridos

Un violento choque entre dos vehículos dejó como saldo una persona fallecida y tres heridas en la Ruta 32, la tarde de este jueves.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 35, en el sentido Guápiles–San José.

De acuerdo con la Cruz Roja, al llegar al sitio los socorristas encontraron a un hombre sin vida, mientras que otras tres personas fueron trasladadas a un centro médico, una de ellas en condición delicada.

Las autoridades informaron que el paso por la carretera se mantiene cerrado desde el túnel Zurquí, mientras se realizan las labores de levantamiento del cuerpo, la investigación correspondiente y la limpieza de la vía.

La Policía de Tránsito indicó que no existe un estimado oficial sobre la reapertura de la carretera; sin embargo, el proceso podría tardar al menos dos horas.

Paso cerrado desde el túnel Zurquí

Se reporta un importante congestionamiento vial

