Accidente mortal en San José centro: motociclista es atropellado por autobús

Un motociclista perdió la vida tras ser atropellado por un autobús en San José centro.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del parque Morazán, la tarde de este jueves.

De acuerdo con la Cruz Roja, al llegar la ambulancia al sitio ya no había nada que hacer por la víctima, quien fue declarada sin vida.

Debido al accidente, el paso se encuentra cerrado, por lo que se reporta un importante congestionamiento vial en los alrededores.

La Fuerza Pública mantiene en custodia la escena, mientras el Organismo de Investigación Judicial realiza el levantamiento del cuerpo y las pesquisas respectivas.