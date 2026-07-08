Accidente mortal en La Uruca deja un motociclista fallecido

Un motociclista perdió la vida tras chocar contra un vehículo en La Uruca, cerca del Banco Nacional, la noche de este martes.

Según la versión preliminar de las autoridades, el automóvil estaba realizando un giro sin percatarse de que venía la motocicleta, lo que provocó el impacto en el costado del carro.

La Cruz Roja confirmó que atendió a dos personas en el lugar. El conductor de la moto, de aproximadamente 30 años, fue declarado fallecido en el sitio, mientras que otra persona fue trasladada al Hospital México con golpes de consideración.

El paso en la zona permanece parcialmente cerrado bajo custodia de la Fuerza Pública, en espera de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizarán el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.