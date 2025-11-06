Accidente mortal en la Ruta 32: vuelco de tráiler deja dos fallecidos

La Cruz Roja Costarricense confirmó esta mañana la atención de un grave accidente ocurrido en la zona de Limón 2000, sobre la Ruta 32, donde un tráiler volcó y posteriormente arrolló a varias personas que se encontraban en el lugar.

El hecho dejó un saldo de dos víctimas mortales y dos personas más trasladadas de emergencia al centro médico.



Según los reportes preliminares, al arribar a la escena los socorristas asistieron a cuatro pacientes.

Dos de ellos requirieron ser llevados de inmediato al Hospital Tony Facio, debido a la gravedad de sus lesiones. Las otras dos personas fueron declaradas sin signos vitales en el sitio.



Las autoridades mantienen la investigación para determinar las causas del incidente y el tránsito en la zona se ha visto afectado mientras se realizan las labores correspondientes.

