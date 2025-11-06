EN VIVO
Accidente mortal en la Ruta 32: vuelco de tráiler deja dos fallecidos

Las autoridades investigan las causas del accidente y regulan el tránsito en la zona.

Por Mariana Valladares 6 de noviembre de 2025, 6:54 AM

La Cruz Roja Costarricense confirmó esta mañana la atención de un grave accidente ocurrido en la zona de Limón 2000, sobre la Ruta 32, donde un tráiler volcó y posteriormente arrolló a varias personas que se encontraban en el lugar. 

El hecho dejó un saldo de dos víctimas mortales y dos personas más trasladadas de emergencia al centro médico.

Según los reportes preliminares, al arribar a la escena los socorristas asistieron a cuatro pacientes. 

Dos de ellos requirieron ser llevados de inmediato al Hospital Tony Facio, debido a la gravedad de sus lesiones. Las otras dos personas fueron declaradas sin signos vitales en el sitio.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar las causas del incidente y el tránsito en la zona se ha visto afectado mientras se realizan las labores correspondientes.

