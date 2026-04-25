Accidente mortal en La Garita: grupo viajaba a actividad religiosa desde San Carlos

Un hombre de 57 años, identificado con el apellido Mesen, murió la mañana de este sábado tras un aparatoso accidente de tránsito entre un tráiler y un microbús en La Garita de Alajuela. La víctima viajaba junto a otras seis personas desde La Fortuna de San Carlos hacia San José para participar en una actividad religiosa.

El hecho se registró alrededor de las 9:00 a.m. sobre la Ruta 1, cerca del cruce de Manolos, cuando —según las primeras versiones— el conductor del tráiler habría frenado de forma repentina, provocando que el vehículo pesado invadiera el carril contrario e impactara de frente al microbús (ver video adjunto de Telenoticias).

Producto de la colisión, el hombre de 57 años falleció en el sitio, mientras que los demás ocupantes del microbús resultaron heridos, varios de ellos en condición delicada.

Entre los pacientes más graves se encuentra una niña de 10 años, quien fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional de Niños con una fractura craneal y se mantiene en condición crítica. Otros tres pacientes fueron llevados al Hospital San Rafael de Alajuela en estado delicado, mientras que dos más fueron reportados como estables.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, al llegar a la escena se realizó la clasificación de los pacientes, identificando al menos cuatro en condición crítica. El conductor del tráiler, por su parte, se encontraba consciente y permaneció en el lugar.

Las autoridades judiciales manejan como una de las hipótesis que el tráiler circulaba a alta velocidad y, al encontrarse con una presa, el conductor realizó una frenada abrupta. En el sitio se observó una huella de frenado de aproximadamente 150 metros, lo que será clave en la investigación.

El accidente generó importantes congestionamientos en la zona, ya que ambas vías fueron cerradas por más de una hora para realizar el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios. Posteriormente, se habilitó el paso de forma regulada en uno de los sentidos.

La Policía de Tránsito hizo un llamado a respetar los límites de velocidad y conducir de manera defensiva, ante la recurrencia de accidentes en esta ruta.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra a cargo de las diligencias para esclarecer las causas exactas de este hecho.