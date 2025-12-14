Accidente fatal en Guadalupe: Hombre que corría por la acera muere tras ser atropellado por un carro

Un violento accidente se registró este sábado en Guadalupe, San José, donde una persona perdió la vida luego de ser atropellada por un vehículo mientras se desplazaba corriendo por la acera.

Los hechos ocurrieron a las 12:10 p.m. cerca de los tanques del AyA en el Alto de Guadalupe.



En el video del incidente, que circula en redes sociales, se observa a la víctima transitando por el lugar cuando un automóvil invade el espacio peatonal y lo impacta de manera directa. Tras el atropello, la persona da varias vueltas en el aire y cae al suelo.



Al lugar acudieron cuerpos de emergencia tras el reporte del hecho; sin embargo, los paramédicos de la Cruz Roja Costarricense confirmaron que la persona ya no tenía signos de vida, por lo que fue declarado fallecido en el lugar



Oficiales de la Fuerza Pública custodiaron la escena mientras los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo.



Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida ni mayores detalles sobre el conductor involucrado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

