Accidente entre moto y carro deja un muerto en radial Alajuelita-Sabana

Una persona murió la mañana de este viernes tras un choque entre una motocicleta y un carro en la radial Alajuelita-Sabana.



La Central de Comunicaciones de la Cruz Roja informó a Teletica.com que el incidente ocurrió a las 7:38 a. m. La institución desplazó una ambulancia al lugar.



Rita Rodríguez, de la Cruz Roja, confirmó que una persona fue declarada fallecida en el sitio.



Por el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima.



El paso permanece completamente cerrado mientras los cuerpos de emergencia atienden la escena y se realizan las labores correspondientes.

