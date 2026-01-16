Accidente en Ruta 27: motociclista muere tras choque con tráiler

Un accidente de tránsito entre una motocicleta y un tráiler se registró la noche de este jueves en la Ruta 27. El choque ocurrió cerca del kilómetro 25, en la vía San José–Caldera, justo antes de la entrada a Siquiares.

De acuerdo con la Cruz Roja, al llegar al lugar del percance el conductor de la motocicleta no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el sitio.

El reporte de la colisión ingresó al sistema de emergencias a las 7:30 p.m., lo que activó la movilización de unidades de atención hacia la zona.

Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.