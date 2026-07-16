Accidente en Guatuso deja un motociclista fallecido

Un choque entre una motocicleta y un vehículo liviano dejó una persona fallecida en el sector de El Edén de Guatuso en Alajuela.

Según detalló la Cruz Roja, el incidente se reportó a las 6:42 p. m. y, al llegar al lugar, las autoridades declararon a un joven de 19 años fallecido en la escena.

Mientras que otra joven fue trasladada en condición roja hacia la clínica de Guatuso. Ambos viajaban en la motocicleta.

De momento se desconocen las causas del incidente y es el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quien realiza el respectivo levantamiento del cuerpo.



