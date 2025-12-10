Accidente en Chirripó dejó a 9 hermanos huérfanos y sin una hermana

Equipos de rescate localizaron los cuerpos de un padre, una madre y su hija de seis años, quienes fallecieron tras ser arrastrados por la corriente del río Chirripó, cerca de la comunidad de Shukebachari.

En los videos de la operación se aprecia la fuerza del agua, condición que, sumada a la falta de luz, complicó las labores de búsqueda.

El cuerpo de la madre fue hallado a pocos metros del lugar del accidente; tres kilómetros río abajo, cerca de Ñari Ñak, se ubicó el cuerpo del padre; y cuatro kilómetros más adelante se encontró sin vida a la niña.

Una familia golpeada

De acuerdo con datos del Registro Civil, la pareja estaba conformada por Ronald Payan, de 35 años, y Elizabeth Céspedes, de 32, quienes además tenían nueve hijos, ocho de ellos menores de edad. La pequeña fallecida fue identificada como Yency, de 6 años.

La emergencia ocurrió el sábado en horas de la tarde, cuando la familia intentaba cruzar el río. Sin embargo, el reporte ingresó al sistema de emergencias hasta el lunes al mediodía, lo que evidencia las dificultades de acceso y comunicación en territorios indígenas.

“Vean lo que sucedió con este incidente, ingresa ayer, pero ya llevaba días de haber sucedido, entonces, este proceso de mejorar la comunicación ha reflejado que tengamos más presencia en ese sector y poder documentar más los casos que están sucediendo”, contó Luis Rodríguez, coordinador operativo de la Cruz Roja.

Con este caso, ya suman 122 personas fallecidas en accidentes acuáticos en lo que va del año, según datos oficiales.

Otro rescate en Chirripó

Simultáneamente, la Cruz Roja buscó a un menor de cuatro años llamado Kendry, quien se extravió en una zona montañosa el lunes por la tarde, tras separarse de su madre cuando caminaban rumbo a su casa.

El niño fue localizado con vida la mañana del martes, aunque presentaba piquetes de mosquitos, algunos raspones y signos de deshidratación.