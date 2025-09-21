Accidente en Caldera deja un fallecido y seis personas heridas

Un hombre perdió la vida y seis personas resultaron heridas la madrugada de este domingo tras un violento choque entre dos vehículos livianos.

Según el reporte de la Cruz Roja, el accidente ocurrió a las 2:17 a. m. en el sitio conocido como La Roca, en Caldera, distrito de Esparza, Puntarenas. El fallecido es un hombre de 40 años.

En el lugar también resultaron heridas seis personas: cuatro se encontraban estables —dos hombres y dos mujeres— y un hombre de entre 21 y 30 años estaba en condición crítica. Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Monseñor Sanabria (HMS), bajo la atención de dos unidades básicas de la Cruz Roja.

Durante la noche y la madrugada, otro accidente vial cobró la vida de un hombre en Puntarenas centro. A las 5:51 a. m., se reportó la colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano; un hombre sufrió politraumatismos y falleció en el sitio, según detallaron los socorristas.

Los accidentes viales registrados entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo también dejaron al menos cinco personas más en condición crítica.

Alrededor de las 9:30 p. m., en San José – Desamparados – Patarra, un hombre de 25 años resultó gravemente herido tras la colisión de un vehículo liviano contra una motocicleta y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios (HSJD).

A la 1:33 a. m., en Alajuela – Río Cuarto – Santa Rita, un hombre de 63 años sufrió un vuelco de vehículo y fue trasladado en condición crítica al Hospital San Carlos (HSC).

Antes de las 2 a. m., en Alajuela – San Carlos – Tigra, un hombre de 50 años quedó en condición crítica tras el vuelco de una motocicleta y fue llevado al HSC. Mientras que a las 2:32 a. m., en San Gabriel de Aserrí la colisión de un vehículo liviano contra una motocicleta dejó a dos hombres de 26 y 20 años gravemente heridos, quienes fueron trasladados al HSJD.

