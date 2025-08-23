Accidente en Barranca: bus se sale de la vía y termina al borde del río

Barranca, Puntarenas. La Cruz Roja Costarricense atendió una emergencia este viernes en el sector de Barranca, luego de que un autobús se saliera de la calzada y cayera a un costado del puente sobre el Río Barranca.

Según el reporte preliminar, dentro del vehículo se encontraba un hombre que fue valorado por los paramédicos de la Benemérita y trasladado en condición urgente al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.

Por el momento, las autoridades reportan únicamente daños materiales. La situación se mantiene en desarrollo mientras se investigan las causas del incidente.

Equipos de emergencia continúan en el sitio para garantizar la seguridad vial y atender cualquier eventualidad adicional.