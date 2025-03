Abuelo de menor desaparecida: “Estamos en Parrita siguiéndole la pista a su celular”

La familia de Valentina Brenes Vega, de 16 años, está desesperada y solicita ayuda para localizarla. La joven desapareció la mañana del lunes 3 de marzo mientras se dirigía a clases en el Liceo Experimental Bilingüe de La Trinidad de Moravia, en San José.

Mario Vega Castro, su abuelo, conversó con Teletica.com y detalló todos los esfuerzos que han emprendido para encontrarla, los cuales los han llevado hasta Parrita, en Puntarenas, siguiendo posibles pistas sobre su paradero.

“En estos momentos estoy en Parrita siguiendo la pista de las ubicaciones del teléfono de mi nieta, ya estuvimos en Palo Seco, en la playa, pero no la hemos encontrado. Nos dicen que al parecer estaba en la clínica de Parrita, pero nada”, indicó Vega.

El abuelo también explicó que Valentina no ingresó al colegio el día de su desaparición, a pesar de que él la dejó en la entrada del centro educativo.

“Ayer yo la dejé en el colegio a las 6:20 a.m., sabemos que no ingresó en el día, nos dijeron que ella no entró al colegio y caminó hacia un parque, a unos 300 metros más o menos de donde está el colegio.