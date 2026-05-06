Abuelo de embarazada que mataron en bar: “Trabajaba por necesidad y muchos la juzgan”

El abuelo de la mujer que murió en una balacera en Puntarenas aseguró que su nieta trabajaba por necesidad y cuestionó los señalamientos hacia ella.



Una balacera ocurrida la noche de este martes en un bar en El Cocal de Chacarita dejó como saldo la mujer embarazada fallecida, quien trabajaba como salonera en el lugar.



De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se registró alrededor de las 10 p. m., cuando dos hombres ingresaron al local comercial y, por razones que aún se investigan, abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el sitio.



Según el reporte preliminar, dentro del establecimiento alguien intentó repeler el ataque, lo que generó un intercambio de disparos. A raíz de esta situación, tres personas resultaron afectadas: dos fallecidas y un hombre herido.



El OIJ indicó que la mujer se encontraba en estado de gestación al momento del suceso. Posteriormente, fue identificada como Joselyn María Elizondo, vecina de Barranca, en la localidad de Palmas del Río. La víctima era madre de dos menores de edad, laboraba como salonera en el bar donde ocurrieron los hechos y tenía cuatro meses de embarazo.

“Para mí ha sido una excelente muchacha, desde chiquita era muy feliz, para ella la vida era muy importante. Ahora en estos momentos ella aspiraba por tener ilusiones, estaba estudiando y esperaba tener su casa propia.

"Sucedió esto y fue una noticia inesperada que sorprendió a todos. Uno se siente muy dolido y son cosas que no se esperan, pero suceden. Hay comentarios que dicen que por qué ella trabajaba en el bar, pero esas personas no saben la situación de la familia y ella trabajaba para sus hijos porque aquí en Puntarenas no hay empleo”, dijo Gerardo Matarrita, abuelo de la víctima.

Por su parte, Jacqueline Mora, amiga de Joselyn, expresó que era una persona muy especial y trabajadora, luchadora por sus hijos y estudiosa.

"Era una persona que no se metía con nadie, era muy de su casa. Ella luchaba, trabajaba por sus hijos y por su mamá. Ella no quería trabajar, pero lo hacía por su familia y estaba ilusionada por su bebé que venía en camino y además porque le iban a dar su casita.