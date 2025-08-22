Absuelven a tres hombres señalados por integrar grupo de producción y tráfico de fentanilo

Tres hombres señalados por conformar el primer grupo dedicado a la producción y tráfico de fentanilo en Costa Rica fueron absueltos por mayoría de votos (ver video adjunto de Telenoticias).

Las personas identificadas con los apellidos Arroyo Sancho, Martínez Gómez y Valdivia habían sido acusadas por el Ministerio Público de integrar una organización criminal vinculada al manejo de esta sustancia controlada. Sin embargo, el Tribunal dictó sentencia absolutoria para los tres.

Durante la audiencia de conclusiones, realizada este lunes, el fiscal Eduardo Dall'Anesse solicitó 14 años de prisión para Martínez y Arroyo, mientras que pidió la absolución para Valdivia.

La lectura del fallo se realizó este jueves en los Tribunales de Pavas.

Según supo Telenoticias, el Ministerio Público apelará la decisión de los jueces. Uno de los abogados defensores explicó parte de los argumentos que llevaron al Tribunal a dictar la absolución.