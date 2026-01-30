Absuelto: Dejan libre al acusado de homicidio de niño de 9 años en Alajuelita

El Tribunal Penal de Pavas absolvió a Calderón Maldés, conocido como “Chavo”, acusado del homicidio de Kylian Ramírez Madrigal, un menor de 9 años que falleció la madrugada del 25 de diciembre de 2024 tras un tiroteo ocurrido frente a su vivienda en Alajuelita.

La Fiscalía había vinculado a alias Chavo con el caso, al señalar que presuntamente sostuvo una discusión con el tío de Kylian minutos antes de los hechos.

Sin embargo, el tribunal consideró que existían dudas para demostrar su responsabilidad en el crimen, por lo que se dictó la absolutoria.

Por el momento, se desconoce si la Fiscalía apelará la sentencia emitida por los jueces Pedro Méndez, Karina Chaves y Andrea González.