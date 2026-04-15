Abren investigación por aparente incumplimiento de deberes en caso de Roberto Samcam

El Ministerio Público confirmó a Telenoticias que inició un proceso de investigación por aparentes omisiones en información por parte de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) para alertar sobre amenazas en contra de la vida del exiliado nicaragüense Roberto Sancam, quien fue asesinado en Costa Rica.



La Fiscalía señaló que esta semana se ordenó la investigación por el presunto delito de incumplimiento de deberes.

“La Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José confirmó esta semana se ordenó la apertura de una investigación por el posible delito de incumplimiento de deberes, en perjuicio de los deberes de la función pública.

“Por ahora, la investigación se sigue contra persona o personas ignoradas, por la aparente omisión de información por parte de la DIS sobre las alertas de amenazas contra el señor Roberto Samcam Ruíz”, señaló la Fiscalía.

El militar retirado y férreo opositor al régimen de Daniel Ortega, Roberto Samcam, fue asesinado a balazos en su condominio la mañana del jueves 19 de junio de 2025 en Moravia, San José.



Samcam, de 65 años, fue acribillado donde residía por presuntos sicarios, a escasos metros de Plaza Lincoln.



De momento, el caso se encuentra en la fase inicial de investigación.

