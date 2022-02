Abogado dice que alias 'Pancho Villa' pagó por construcción de puente "llave en mano"

El abogado Celso Gamboa, quien representa a Darwin González Hernández, alias "Pancho Villa", asegura que su cliente pagó por el puente que se construyó en una de sus propiedades, ubicada en Ciudad Neyli, donde se iba a instalar una planta embotelladora de agua.

Dicho proyecto se encuentra en investigación, debido a una denuncia por el supuesto uso de recursos de la Municipalidad de Corredores para levantar la estructura.



"Don Darwin tiene una propiedad, contrata a un ingeniero para que le dé 'llave en mano' un puente y resulta ser que, si se utilizaron fondos municipales o no, no es un tema que le corresponda a don Darwin, porque él cancela y paga por ese servicio. No tiene absolutamente nada que ver ni responsabilidad, ni mucho menos vínculos con la familia Viales, de ningún tipo, simplemente hay un contrato con una persona que, en principio, de acuerdo a lo que dice la Fiscalía, utiliza bienes municipales", dijo Gamboa a Telenoticias.



Un testigo de la Fiscalía expresó que la Municipalidad de Corredores pagó salarios de peones y usó maquinaria menor para esta obra.

"(Darwin) necesitaba un puente para que los camiones pudieran ingresar y mandó a construir, pagó dinero de su bolsillo, como cualquier empresario privado para que pudiese construir", agregó el representante legal.



¿Él contrató a Robert Fernández para construir ese puente?, ¿el ingeniero?

Él delega la contratación en otras personas.

¿Él conocía al ingeniero o no lo conocía?, ¿él sabe a quién se contrató para eso?

Él conoce a muchas personas, probablemente sí, Corredores es muy pequeño. Conoce al alcalde Viales, a las personas imputadas, claro, sí las conoce porque Corredores es un cantón muy pequeño, es innegable.

Usted me dice que hay un contrato, ¿el contrato de don Darwin es con Robert Fernández, que está imputado en esta causa?

Esta es la parte que todavía no tenemos clara porque la Fiscalía se llevó una gran cantidad de información y queremos revisarla para poder hablarle con la certeza que usted merece.



Alias "Pancho Villa" no ha sido indagado por esta causa, pero sí es parte de la investigación, confirmó el Ministerio Público. En este expediente también están imputados el alcalde de Corredores, Carlos Viales, el ingeniero de dicho gobierno local, Robert Fernández, y otros empleados municipales.