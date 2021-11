Abogado defensor señala error y asegura que podría "traerse abajo" el caso Diamante

Juan Marco Rivero, abogado de Daniel Cruz, dueño de la empresa Explotec, señaló un error que, a su criterio, podría "traerse abajo" el caso Diamante.



Las autoridades pidieron que el caso se tramitara como crimen organizado para que un juez autorizara las intervenciones telefónicas. Sin embargo, asegura Rivero, usaron un "machote" de un caso de homicidio.

"Así quedó la resolución, así se firmó, ni siquiera se dieron cuenta de que estaban utilizando un machote que se refería a una causa por homicidio y de otras personas que no voy a decir quiénes son.

"Esto a mí me parece terriblemente grave. ¿Cómo es posible que se exhiba a personas, se los lleve de arriba abajo, se dice que son casi enemigos de la sociedad y cuando uno ve y analiza el expediente, se da cuenta que están pensando en otra cosa, en un machote que tomaron de otro lado", explicó el representante legal de Cruz.

Según el abogado, "tiene que caerse todo el caso (...) Toda la base del proceso está viciada porque usaron un machote". Por eso, planteó una apelación este jueves, durante el tercer día de audiencia de medidas cautelares.

"Nadie, ni jueces, ni fiscales, ni oficiales del OIJ se dieron cuenta de esa situación. En mi criterio, las consecuencias de este error son devastadoras, porque lo único que autoriza, entre otras cosas, las intervenciones telefónicas en un caso como este, es que sea de crimen organizado. La resolución, cualquier persona objetiva que la vea, se da cuenta que no tiene ninguna fundamentación.

"Ya no se puede subsanar, eso es un problema, incluso, de la decisión del juez que autoriza la tramitación como causa de crimen organizado. Eso ya no se puede subsanar y, lo que es peor para el Ministerio Público, las intervenciones telefónicas y todo lo que depende de la declaración de crimen organizado no tiene ningún sustento porque usaron un machote", concluyó Rivero.