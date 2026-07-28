Sucesos
Abogado de "Diablo" tras detención: "Él sabía que había asumido un riesgo"
El abogado denunció que no lo dejaron visitar a su cliente y que Arias Monge no tiene ropa: “Ni siquiera tiene ropa interior de cambio”, reclamó.
Cristian Rodríguez Arce, abogado de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, aseguró a Telenoticias que su defendido reconoció haber asumido el riesgo y sabía que podía ser detenido en cualquier momento.
“En realidad, aunque no lo crean, aceptación. Él mismo lo dijo ante el Tribunal: que sabía que había asumido un riesgo y que en algún momento existía la posibilidad de que lo detuvieran. Y, efectivamente, dice que él le estaba haciendo frente”, señaló Rodríguez Arce.
El abogado denunció, además, que no se le permitió visitar a su cliente en Adaptación Social y que este no recibió tiempo para tomar el sol ni acceso a una llamada telefónica o ropa adecuada. “Ni siquiera tiene ropa interior de cambio”, reclamó.
El Tribunal Penal de Pococí dictó tres meses y 22 días de prisión preventiva contra “Diablo”. Asimismo, se impusieron cinco meses y 26 días de prisión preventiva para Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, como parte del proceso penal que enfrentan por los presuntos delitos de homicidio (dos), una tentativa de homicidio y el delito de asociación ilícita.