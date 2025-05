“Abelardo fue un buen papá, hijo y hermano”: Así recuerdan a guarda, de 63 años, asesinado en Puntarenas

La noche del martes se tiñó de luto en el centro de Puntarenas tras el asesinato de Abelardo Antonio Quirós González, un hombre de 63 años que trabajaba como guarda de seguridad en una plazoleta del Paseo de los Turistas.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 p.m., cuando se escucharon varias detonaciones y posteriormente el cuerpo sin vida del hombre fue hallado en el lugar.



Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Quirós presentaba dos heridas por arma de fuego y se presume que podría tratarse de un asalto, ya que su arma de reglamento le fue sustraída.

Quirós era vecino de Miramar, Montes de Oro, y se desempeñaba como guarda en la Plaza del Pacífico. Era padre de una joven de 21 años y muy querido por quienes lo conocían.



Blanca Mesén, amiga cercana y vecina, expresó su dolor tras conocer la noticia.

“No tengo palabras, amanecí con un dolor profundo. Esto no puede estarle pasando a una persona tan especial, con todos y muy buen vecino. Fue como de la familia: buen papá, buen hijo y hermano. No es justo que estas personas que hacen tanto daño sigan libres", comentó Mesén.

Franciny Fallas, otra vecina, también lo recordó con cariño y contó cómo la protegía cuando se dirigía a su casa tras salir de la universidad.

“Él era un excelente señor, siempre alegre y de buen corazón. Cuando yo iba a las prácticas de la universidad no me sentía tan sola porque siempre iba al mismo horario que yo en el bus y me decía: ‘Vamos chita, yo voy para el trabajo, para que no tenga miedo’. Era un señor excelente, de buen corazón”, expresó Fallas.