Abandonan camión en Circunvalación Norte tras aparente bajonazo en Puntarenas

Un camión fue localizado abandonado la mañana de este martes sobre Circunvalación Norte, a la altura de Tibás, luego de que las autoridades confirmaran que el conductor habría sido víctima de un “bajonazo” en la provincia de Puntarenas.

El hallazgo se dio en las primeras horas del día, cuando oficiales de la Fuerza Pública ubicaron el camión muy cerca de la entrada a Colima, en Circunvalación Norte. Al realizar las primeras verificaciones, determinaron que la placa que portaba no correspondía al vehículo (ver video adjunto en la portada).





Tras consultas con bases de datos y una denuncia previa, las autoridades confirmaron que el conductor del camión habría sido interceptado y despojado del vehículo mediante la modalidad de “bajonazo” en Puntarenas.

Al momento del hallazgo, el camión se encontraba sin ocupantes, con las luces encendidas y sin rastro de quienes lo conducían. Además, tanto la cabina como el contenedor estaban vacíos, lo que refuerza la hipótesis de que la carga fue robada antes de abandonar el vehículo.

Oficiales mantienen custodia en la escena mientras se coordina la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargarán de recolectar indicios, levantar huellas y analizar posibles evidencias dentro del camión.

Como parte de las diligencias, también se revisarán cámaras de seguridad en la zona para identificar el recorrido del vehículo y la ruta de escape de los sospechosos.

Otro elemento bajo investigación es el origen del camión, ya que, según la placa observada, estaría registrado en El Salvador. Las autoridades buscan establecer cómo ingresó al país y quién figura como su propietario.

El caso se mantiene en desarrollo.