¡A sangre fría! Cámara grabó asesinato de hombre en plena calle de Limón

La Policía Judicial solicita colaboración ciudadana para identificar al asesino y al cómplice con quien huyó.

Por Jason Ureña 7 de enero de 2026, 20:11 PM

Cámaras de vigilancia captaron el momento en que un gatillero asesinó a un hombre frente a cinco personas en El Coyol de Alajuela.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca al sospechoso y a otro sujeto que lo ayudó a escapar en motocicleta.

