Sucesos
¡A sangre fría! Cámara grabó asesinato de hombre en plena calle de Limón
La Policía Judicial solicita colaboración ciudadana para identificar al asesino y al cómplice con quien huyó.
Cámaras de vigilancia captaron el momento en que un gatillero asesinó a un hombre frente a cinco personas en El Coyol de Alajuela.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca al sospechoso y a otro sujeto que lo ayudó a escapar en motocicleta.
