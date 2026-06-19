A quemarropa y frente a niños: cámara grabó brutal asesinato de mujer en FEA de Alajuela

El brutal asesinato de una mujer que estaba en el Festival de las Artes (FEA) en la comunidad de Tuetal Norte, Alajuela, quedó registrado en una cámara de seguridad.

El ataque ocurrió en la entrada al salón comunal, donde decenas de personas disfrutaban de las actividades culturales.

En el video adjunto se aprecia cuando un hombre, vestido de rojo, con casco de motociclista, camina lentamente hasta la entrada del evento y, sin importar que había niños corriendo y decenas de personas alrededor, disparó a quemarropa contra la víctima.

La mujer recibió un solo disparo en la cabeza y murió casi al instante; el sujeto, por su parte, salió corriendo y escapó.

El ataque causó minutos de pánico entre los asistentes, hasta que oficiales de la Fuerza Pública llegaron para controlar la situación. Las actividades del festival fueron canceladas de inmediato.

La escena quedó bajo custodia policial mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.