A plena luz del día, matan a puñaladas a joven en Cartago

La violencia volvió a golpear la provincia de Cartago la tarde de este martes, cuando se confirmó el asesinato de un joven de 24 años en el distrito de Tobosi, cantón de El Guarco.

El hecho ocurrió 200 metros al oeste del supermercado Palí, donde, por circunstancias que aún se investigan, la víctima recibió múltiples puñaladas en el tórax y la espalda.

La Cruz Roja confirmó a Teletica.com que, al llegar la ambulancia, ya no había nada que hacer por la víctima, quien murió sobre la calle. Al parecer,﻿ viajaba en bicicleta cuando fue atacado.

La escena permanece bajo custodia policial a la espera de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargarán del levantamiento del cuerpo y de iniciar las pesquisas correspondientes.