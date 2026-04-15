A juicio por fentanilo: Caso que encendió alertas en San José llega a tribunales este jueves

Este jueves 16 y viernes 17 de abril se realizará en el Tribunal Penal de San José el juicio por un caso vinculado a presuntas drogas sintéticas que generó alertas en la capital.



Dos hombres de apellidos Núñez y Quesada enfrentarán el proceso judicial por el delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, tras una investigación que los señala como sospechosos de comercializar sustancias ilícitas en el centro de San José.

"La investigación comenzó luego de que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) alertara a la Policía de Control de Drogas (PCD) sobre un aparente punto de venta de Fentanilo", indicó el Poder Judicial.

Según las autoridades, el sitio operaba en un establecimiento tipo pulpería en la zona conocida como “Tierra Dominicana”, en el centro de la capital.

En febrero de 2025, las autoridades realizaron un operativo en el lugar, que culminó con la detención de los encartados y el decomiso de más de 30 mil pastillas que, en un inicio, fueron identificadas como fentanilo.



No obstante, en abril de ese mismo año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinó que las pastillas correspondían a una mezcla de éxtasis y cafeína, y no a fentanilo. Pese a este resultado, el juicio se llevará a cabo, ya que la investigación apunta a una presunta actividad de distribución de drogas sintéticas en el sitio intervenido donde se cree también hubo fentanilo.



El fentanilo, conocido también como droga “zombie”, es un opiáceo sintético altamente potente, hasta 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más que la heroína. Su peligrosidad radica en que pequeñas dosis pueden provocar sobredosis fatales, especialmente cuando es mezclado con otras sustancias sin conocimiento del consumidor.



En Costa Rica, las autoridades han reforzado las acciones ante la presencia de este tipo de drogas. En 2023, la Policía de Control de Drogas logró desarticular una red criminal dedicada a la venta de drogas sintéticas mezcladas con fentanilo, en lo que se consideró un precedente en la región.



Datos del Ministerio de Seguridad Pública indican un aumento en los decomisos relacionados con esta sustancia. En 2023 se registraron 1.201 dosis y 103 gramos decomisados, mientras que en 2024 la cifra fue de 1.104 dosis. Para 2025, se reportan al menos dos operaciones en las que se incautaron tanto fentanilo como otras drogas sintéticas mezcladas con este compuesto.

