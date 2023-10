700 homicidios en Costa Rica: "Quedan meses muy fuertes para cerrar el año"

"Quedan meses muy fuertes para cerrar el año, desde el punto de vista operativo. Frente a esta realidad y los números que se han dado a conocer hoy, me parece que lo más importante es buscar cómo, con acciones concretas e inmediatas, se puede respaldar el trabajo que está haciendo la Policía en la calle, que no me cabe la menor duda de que lo están haciendo con todas sus capacidades y todo el recurso disponible. Hacia allá debería ir el esfuerzo principal en este momento", añadió Daniel Calderón, exviceministro y experto en seguridad.