61 adultos mayores evacuados por incendio en asilo de Alajuela

Un incendio en el Hogar de Ancianos Santiago Crespo, en el centro de Alajuela, obligó a la evacuación de 61 adultos mayores la madrugada de este sábado.

Inicialmente, el Cuerpo de Bomberos recibió una alerta de fuego en un charral contiguo que amenazaba al centro de atención de adultos mayores, por lo que de inmediato se despachó una unidad al sitio.

Pero a la llegada, el fuego ya había alcanzado una parte del asilo y acabó por consumir un área de aproximadamente 150 metros cuadrados (m2).

Ante esta situación, el personal de la institución de rescate se abocó a controlar el incendio.

"Paralelamente, al rescate de adultos mayores, que por sus dificultades físicas estaban siendo aislados y sacados por personal de Enfermería", explicó el apagafuegos Óscar Arce.

En total, tuvieron que hacerse 10 rescates efectivos.

La emergencia culminó sin personas heridas o afectadas.