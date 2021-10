50 casas se inundaron en Gravilias de Desamparados

50 casas se inundaron debido a las fuertes lluvias y al colapso del sistema de alcantarillas en Las Gravilias de Desamparados.

Las lluvias fueron intensas y en cuestión de minutos se dio la emergencia. Las calles quedaron intransitables y las casas comenzaron a llenarse.

“Ya son más de 40 años de inundaciones por la quebrada de Chilamate, tenemos ese problema hace mucho tiempo y necesitamos una ayuda real ya, que nos ayuden para no se inunden las casas, ya no tenemos muebles, nadie nos resuelve ni nos ayudan”, dijo Mary Jane Cerdas, afectada.

Los vecinos piden ayuda porque es una problemática que acarrean desde hace muchas décadas. Acá hubo un colapso del sistema de alcantarillas que genero la inundación.

“Esto es un problema eterno que nunca ha tenido solución, no sé si es que no hay voluntad política o si la municipalidad no quiere poner de su parte, porque esto pasa una o dos veces al año”, relató Kenneth Cruz, afectado.

Los aguaceros continuaron y las afectaciones fueron aún más. Algunos de los perjudicados informaron que se les dañaron muebles y electrodomésticos.

“El agua no da abasto y busca salida por las casas, pasan los inviernos y sigue lo mismo, tenemos que lavar luego para sacar el barro”, mencionó Mauricio Bustos, vecino.

Horas después cuando el agua bajo, los vecinos comenzaron a limpiar sus casas. Unos con escobas y otros con mangueras.

Las aguas negras también se salieron, por eso se percibían malos olores en el lugar.

Los vecinos pidan la intervención inmediata por parte de las autoridades municipales, ya que, si las lluvias continúan igual de intensas, se presentarán a diario inundaciones en esta zona.

La molestia de los vecinos es mayor ya que no solo no reciben ayuda de las autoridades, sino que, aseguran, les están cobrando para lavarles la calle.

“Nos dijeron que nos mandaban un camión a lavar la calle, pero que tenemos que aportar 25.000 colones por familia, usted cree justo que, a parte de que ya estamos perdiendo carambadas de la casa, tengamos que pagar por una negligencia de la municipalidad, que son décadas diciendo que hacen y prometen y nada.

“Todos los alcaldes solo les interesa usar esto como trampolín para irse para diputados, mientras que nosotros seguimos sufriendo, se pierden cosas de las casas, eso nadie lo reconoce, el gasto de agua de la lavada de la casa, de la cochera, de la acera”, explicó Germán Alfaro, vecino afectado.