44 días sin rastro: OIJ busca a Rufina Jiménez en lugares que frecuentaba

Han pasado 44 días desde que se perdió todo rastro de Rufina Marlene Jiménez Arias, una mujer de 56 años, vecina de Laurel de Corredores, Puntarenas.

Aunque fue reportada como desaparecida el 7 de julio de 2025, su familia asegura no tener noticias de ella desde el lunes 23 de junio.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene activas las pesquisas, centrándose en los sitios que solía visitar como Corredores, Laurel, Pavones y Langostino.

Jiménez habría sido vista por última vez en Langostino de Pavón, adonde supuestamente se dirigía a trabajar en una soda. No obstante, su hija, Keisha Coto, asegura que nunca llegó al sitio y que incluso los mensajes que recibió luego de su desaparición no parecen haber sido escritos por su madre.

La familia señala que ya se ha buscado en los alrededores del vecindario donde residía, pero no hay pistas de dónde puede estar. "Mi mamá es muy reconocida en la zona, pero nadie la ha visto”, afirmó la hija.



Coto también explicó que mantiene una comunicación directa con el OIJ y que se están realizando rastreos tecnológicos.

La última publicación en Facebook de Rufina fue el 16 de junio, mismo día en que su hija tuvo contacto por última vez mediante mensajes de voz.

“Ella tiene cáncer, prediabetes, colesterol y fibromialgia. Ella está enferma, pero no era una persona que estaba mal de la mente o podía perder la conciencia. No tomaba, no fumaba, vicios no tenía”, agregó la hija.