38 días sin noticias de Jessy Álvarez: “Su hijo pregunta por ella todos los días”

Jessy Álvarez Amador, una joven estilista de 25 años y madre de un niño de 6, cumple este martes 38 días de estar desaparecida.

Ella fue vista por última vez el pasado 10 de mayo, al salir de su casa en Pavas, San José. Ese día, vestía un suéter verde musgo, pantalón negro y llevaba un bolso rojo.

Según su familia, la última información que se tiene es que se dirigía a la calle principal de la comunidad para encontrarse con un vehículo que, al parecer, la recogería. Esto sucedió luego de recibir insistentes llamadas telefónicas y pese a que ella manifestó sentirse muy cansada.

Desde entonces, sus seres queridos viven en una angustia constante, sin respuestas claras por parte de las autoridades. La señal del celular de Jessy se activó por última vez en Aserrí, pero no se ha logrado avanzar más en la investigación.



Jazmín Ugarte, sobrina de la joven, conversó con Teletica.com y lamentó la falta de resultados tras más de un mes de desconocer su paradero.

“No sabemos nada de mi tía. Ayer (lunes), yo volví a llamar al OIJ y lo único que me dijeron fue que no era culpa de ellos si no tenían pistas. Les pregunté cómo era posible que no supieran nada si ya pasó más de un mes, y me dijeron que estaban haciendo todo lo posible, pero que teníamos que esperar a que tuvieran alguna pista, porque podrían durar hasta tres meses para revisar el teléfono de mi tía, ya que necesitan una orden de juez”, expresó Ugarte.