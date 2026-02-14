“35 años reducidos a cenizas”: dueño de restaurante lamenta incendio en Tárcoles

Un incendio de gran magnitud consumió este sábado el restaurante Mi Rancho y una tienda de souvenirs en Garabito, contiguo al puente de Tárcoles, reconocido por el avistamiento de cocodrilos.

Juan Gustavo Vargas Albano, propietario del restaurante, se mostró afectado por la pérdida de un negocio con más de 35 años de historia familiar.

“Son 35 años y verlo reducido a cenizas en cuestión de horas es impactante. Ese local lo fundó mi papá y siempre trabajamos juntos, yo y mis dos hermanos. Gracias a Dios no hubo víctimas humanas, fue solo material, y con la ayuda de Dios espero salir adelante”, expresó Vargas.

Los locales estaban alquilados a inquilinos, quienes también resultaron afectados por el siniestro. Vargas reiteró que lo más importante es que no hubo personas heridas.

El Cuerpo de Bomberos tardó cerca de una hora en controlar las llamas, que se propagaron rápidamente debido a los fuertes vientos. En total, se quemaron aproximadamente 400 metros cuadrados.

Dagoberto Jiménez Núñez, comerciante con más de 20 años de experiencia en la zona, también perdió su negocio de souvenirs.

“Se fue todo, se quemó todo, pero con la ayuda de Dios seguimos adelante. Mi hija me llamó para avisar que el local se estaba incendiando. Le dije que primero salvara su vida. Cuando llegué, ya todo estaba destruido, pero gracias a Dios mis hijos estaban bien”, relató.

Las autoridades mantienen la investigación sobre las causas del incendio, mientras los afectados buscan alternativas para reponerse de las pérdidas materiales.