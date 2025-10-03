250 personas siguen albergadas en Barranca tras emergencias por lluvias



La escuela de Riojalandia, en Barranca de Puntarenas, mantiene albergadas a 250 personas tras las emergencias que las lluvias de las últimas horas provocaron en el cantón central de la provincia.



El desbordamiento del río Barranca, sumado al colapso del sistema de alcantarillado, provocó inundaciones en diferentes distritos (ver video adjunto de Telenoticias).



Anoche, el Sistema de Emergencias 9-1-1 se llenó de reportes de vecinos de esta zona, una de las más afectadas por los aguaceros que afectan a gran parte del territorio nacional.



Por ejemplo, hay reportes de inundaciones en diferentes puntos de Guanacaste, lo mismo que en zonas como Quepos y Golfito.



También se reportan afectaciones importantes en rutas claves como la 32 y la Ruta 1.



Las autoridades mantienen la alerta amarilla para todo el territorio nacional y piden a la ciudadanía mantenerse activa ante cualquier emergencia.