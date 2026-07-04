250 personas permanecen en albergues tras inundaciones por la onda tropical 19

Un total de 250 personas permanecen en albergues temporales luego de las inundaciones provocadas por el paso de la onda tropical número 19, que afectó principalmente comunidades del Caribe y la Zona Norte del país.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que este sábado continuó con las labores de asistencia humanitaria y el apoyo para la recuperación de los servicios públicos en las zonas impactadas.

Las lluvias del jueves provocaron afectaciones en comunidades de Sarapiquí, San Carlos, Matina, Batán, Limón centro, Siquirres y Pacuarito, entre otras.

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, explicó que las acciones de este sábado se concentraron en tres ejes prioritarios.

El primero consistió en el traslado, durante la madrugada, de un convoy con suministros de ayuda humanitaria hacia los cantones de Limón, Matina, Guácimo y Siquirres.

"El esfuerzo nocturno garantizó que la ayuda humanitaria ya esté en la zona y está siendo distribuida a las familias", indicó Picado.

Además, señaló que instituciones del sector social, como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), mantienen presencia en las comunidades afectadas para brindar atención a las poblaciones más vulnerables.

Como tercera acción prioritaria, el jerarca destacó el restablecimiento del servicio de agua potable en el cantón central de Limón.

"Los equipos técnicos lograron rehabilitar con éxito la toma de agua del río Limoncito", afirmó.

La CNE indicó que mantiene la coordinación con los comités municipales de emergencia para atender las necesidades de las comunidades afectadas y dar seguimiento a la evolución de las condiciones meteorológicas.