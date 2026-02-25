25 años de cárcel para hombre que mató con tapa de alcantarilla a vendedor de flores

Un hombre de apellidos Zamora Laguna fue sentenciado a 25 años de prisión por el homicidio de un vendedor de flores en Desamparados.



La condena fue obtenida por la Fiscalía de Flagrancia del II Circuito Judicial de San José, que acreditó la responsabilidad penal del imputado por el delito de homicidio en perjuicio de un sujeto de apellidos Monge Hernández.

"El 19 de noviembre de 2025, pasadas las 6 p. m., en el sector de Los Guido, en Desamparados, Zamora Laguna tomó la tapa de una alcantarilla de concreto y golpeó en el rostro a la víctima. Tras la caída del ofendido, continuó agrediéndolo hasta ocasionarle la muerte", señaló la Fiscalía.

El imputado fue detenido minutos después de los hechos en vía pública.



La acusación sostuvo que el ataque se produjo sin que mediara justificación y bajo condiciones de alevosía, elementos que fueron acogidos en la sentencia condenatoria.



El juicio inició el 27 de enero bajo el procedimiento expedito de flagrancia.

