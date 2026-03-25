24 años cárcel para joven que abusó a cuñada menor de edad e intentó matarla a puñaladas

El Tribunal Penal de Atenas sentenció este martes a un hombre de apellidos Segura Rojas a 24 años de cárcel, tras declararlo responsable de dos cargos de tentativa de homicidio y uno más de abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad.

La condena fue confirmada por el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se dieron entre setiembre y noviembre de 2020, cuando la víctima tenía 16 años. El imputado mantenía entonces una relación sentimental con la hermana de la agraviada.

En el debate se logró demostrar que tal situación le daba a Segura Rojas acceso al núcleo familiar. Esta situación fue aprovechada por el sujeto para cometer los tocamientos.

La nota del Ministerio Público señala que las agresiones sexuales se dieron un día en el que individuo se quedó a dormir a la casa de la ofendida.

Pero la pareja del sentenciado descubrió lo sucedido y de inmediato le pidió al hombre que se retirara del lugar. Asimismo, terminó en el acto la relación que mantenían.

Sin embargo, no satisfecho con lo ocurrido, el 28 de noviembre del mismo año, Segura Rojas volvió a la vivienda y la apuñaló, ocasionándole graves lesiones en sus extremidades.

Un tío de la agraviada alcanzó a auxiliarla, pero el imputado también lo agredió en el abdomen.

Ahora, mientras la sentencia queda en firme, el hombre cumplirá seis meses de prisión preventiva.