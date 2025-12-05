2025 rompe récord del sistema penitenciario: el año con más reos fugados en cinco años

El sistema penitenciario costarricense registró un incremento sostenido en las fugas de privados de libertad en los últimos cinco años.

De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Justicia y Paz a Teletica.com, entre 2021 y 2025 se han registrado 22 evasiones, pero es el presente año el que concentra la mayor cantidad, con siete incidentes confirmados.

El 2025 se posiciona como el año con más fugas del último quinquenio, superando incluso el pico registrado en 2021.



Hasta finales de octubre, los reportes oficiales contabilizaban seis fugas provenientes de diversos centros penitenciarios del país. Sin embargo, el panorama cambió el viernes 28 de noviembre, cuando un privado de libertad logró evadirse del área de mínima contención del centro penitenciario Luis Paulino Mora Mora, en San Rafael de Alajuela.

Esta última fuga motivó un operativo policial inmediato, pero fue un chofer de autobús el que logró detener al reo luego de que lo asaltara mientras trataba de arreglar el vehículo en la autopista General Cañas, en el sector de Heredia, el martes 2 de diciembre. Ese día el reo de inmediato fue ingresado de nuevo al sistema carcelario.



Este nuevo incidente se suma a una serie de fugas ocurridas a lo largo del año en centros como la UAI Reinaldo Villalobos, el CAI Gerardo Rodríguez, la Cárcel Vilma Curling y, de manera reiterada, el Centro de Formación Juvenil Zurquí, donde se produjeron varios eventos en un intervalo relativamente corto.

Las fugas del 2025 ocurrieron en los siguientes centros:



28/11/2025 — CAI Luis Paulino Mora

29/10/2025 — UAI Reinaldo Villalobos

26/10/2025 — CF Juvenil Zurquí / Apremio Corporal

26/10/2025 — CF Juvenil Zurquí / Apremio Corporal

24/09/2025 — CF Juvenil Zurquí

29/08/2025 — Cárcel Vilma Curling

08/01/2025 — CAI Gerardo Rodríguez



¿Cómo se fugaron los privados de libertad de la cárcel de menores?



“Por la basura”: así fue como los reos escaparon el domingo 26 de octubre del Centro de Formación Zurquí, conocido como cárcel de menores. Los sujetos fueron quienes confirmaron los hechos y manifestaron que vieron la oportunidad de evadir el lugar por un "huequillo".



Ambos hombres, mayores de edad, ingresaron a La Reforma por incumplimiento en el pago de la pensión, pero gozaban de un régimen de confianza: podían salir de la cárcel para ir a trabajar al Centro de Formación Zurquí.



La tendencia de los últimos cinco años refleja lo siguiente: en 2021 se registraron seis fugas, mientras que en 2022 y 2024 solo se reportaron dos casos por año. El 2023 cerró con cinco evasiones. Sin embargo, es el 2025 el que ya suma más evasiones, con siete en total.