2025 registra el mayor número de personas muertas en incendios desde 2018

El 2025 se perfila como el año con más víctimas mortales a causa de incendios desde el 2018, de acuerdo con las cifras acumuladas hasta la fecha y reveladas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

En lo que va de este año, se contabilizan 25 personas fallecidas, una cifra que supera los registros anuales de los últimos siete años.



Según los datos históricos, en 2018 murieron 31 personas por incendios; en 2019, 15; en 2020, 14; en 2021, 15; en 2022, ocho; en 2023, nueve; y en 2024, un total de 15 víctimas.



Los últimos meses han estado marcados por emergencias con múltiples fallecidos. El 27 de julio, un incendio ocurrido en Desamparados de San José dejó como saldo la muerte de tres niños y una mujer adulta. Posteriormente, el 2 de octubre, cinco adultos perdieron la vida tras un incendio de gran magnitud en el Hotel Oriente, en San José.



El caso más reciente se registró la mañana de este miércoles, cuando tres personas menores de edad y un adulto fallecieron en un incendio ocurrido en una vivienda ubicada en Quesada Durán de Zapote, San José, contiguo al condominio María Teresa.



El fuego se reportó a las 10:35 a. m. en una ebanistería y en una casa, para un total de 150 metros cuadrados.



De acuerdo con la información de Bomberos, las víctimas fueron tres niñas —dos de ellas visitantes y una residente de la vivienda— y una mujer adulta encargada de su cuido.

Testigos indicaron que las llamas, aparentemente, se originaron en la parte frontal de la casa.



Los cuerpos fueron localizados en la parte trasera de la estructura, cerca de una salida, y según la hipótesis preliminar de Ricardo Mora, del Cuerpo de Bomberos, las víctimas habrían quedado atrapadas al intentar evacuar, sin lograr salir debido al rápido avance del fuego.





