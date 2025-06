195 días sin rastro de Karla Solano: “Podemos presumir lo peor en este caso”, dice OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) considera que hay pocas posibilidades de encontrar con vida a una joven limonense, quien se encuentra desaparecida desde hace seis meses.

Se trata de Karla Natasha Solano Bonilla, de 18 años, quien fue vista por última vez el 23 de noviembre del año anterior, cuando salió de su casa, al parecer, con rumbo a una pulpería en el barrio Santa Rosa de Limón.

Sin embargo, desde ese día y a pesar de las diligencias judiciales que se han realizado, los resultados no han sido positivos, reconoce el subdirector del OIJ, Michael Soto.

“De acuerdo a la experiencia y después de tantos meses de haber desaparecido, el pronóstico no es el mejor. Aunque se localizó esta persona (el conductor del carro) como sospechosa, realmente no nos aportó información sobre qué ocurrió después y, por eso, presumimos lo peor. Podría ser alguna situación de violencia, no vemos que ella pueda estar en otro lugar oculta o privada de libertad. Realmente, los elementos o las circunstancias son pocas”, reconoció el jefe policial.