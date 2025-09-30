18 días sin rastro de “Gringo tico”: su carro apareció abandonado en comercio de Heredia

Daniel Francisco Vargas Salas, de 71 años, cumple este martes 18 días de estar desaparecido, luego de ser visto por última vez el pasado 12 de setiembre, cuando salía de su casa en calle Las Lomas, en Carrizal de Alajuela.



El pasado viernes, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresaron a la casa del adulto mayor en busca de pistas sobre su paradero, pero la vivienda estaba totalmente vacía.

“El caso continúa en investigación. Lo que podemos informar, de momento, es que se realizaron varias diligencias dentro de su casa de habitación y se determinó que la misma no cuenta con menaje.

“Además, se reportó la ausencia de un vehículo, el cual fue localizado en un comercio en Heredia. Nos indican que el vehículo apareció el pasado miércoles 24 de setiembre”, dijo la Policía Judicial ante una consulta de Teletica.com.

Varios vecinos que conversaron con este medio manifestaron que un camión llegó a la casa del desaparecido y se llevó todas sus pertenencias. Al parecer, dos hombres y una mujer fueron vistos en la propiedad.

Vargas fue visto por última vez el pasado 12 de setiembre, en Alajuela centro, y reportado como desaparecido ante el OIJ el miércoles 24 de setiembre; mismo día en que fue hallado su carro, el cual estaba abandonado.



La casa de don Daniel es grande, de dos plantas, tiene un frente amplio y atrás una parte de patio que da a un guindo.



Los vecinos indicaron que Vargas era conocido en la comunidad como “Gringo tico”, debido a que trabajó y vivió muchos años en Estados Unidos antes de regresar a Costa Rica, hace dos años.



La Policía Judicial también confirmó que el adulto mayor cuenta con nacionalidad estadounidense y costarricense.



La Delegación Regional de Alajuela del Organismo de Investigación Judicial solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de don Daniel. Cualquier información sobre su ubicación puede brindarse al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

