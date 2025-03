17 días sin rastro de Elizabeth Martínez: “Nadie sabe nada”

La incertidumbre y la angustia envuelven a la familia de Reina Elizabeth Martínez Ruiz, una estudiante de 13 años del Colegio Técnico Profesional de Tirrases, quien lleva 17 días desaparecida.

Su padre, Jorge Martínez, conversó con Teletica.com y aseguró estar desesperado ante la falta de noticias sobre su paradero.

Elizabeth fue vista por última vez el lunes 17 de febrero de 2025, cuando salió de su casa alrededor de las 6:40 a. m. con destino al colegio, como era su rutina diaria. Sin embargo, nunca llegó a clases y, desde entonces, no se tienen pistas claras sobre su ubicación.

"No he recibido noticias ni llamada alguna, mi hija cumple más de dos semanas de estar desaparecida, lo cual es muy desesperante. Elizabeth llevaba su teléfono celular cuando salió de casa y el OIJ eso es lo que está investigando, los agentes judiciales me dicen que ellos están trabajando y que si tienen noticias de ella me llaman", dijo Martínez.