16 pasajeros de bus accidentado fueron trasladados al hospital

18 personas resultaron heridas en el accidente que sufrió un bus en Hondores de Nicoya, Guanacaste.

Así lo confirmó el Cuerpo de Bomberos, una de las instituciones que participó en el rescate y atención de los afectados.

El vehículo cayó a un guindo de unos 15 metros, ubicado en el camino hacia Hojancha.

"En total, se valoraron 18 personas, de las cuales 16 fueron trasladadas a centros médicos con golpes varios", informó el Cuerpo de Bomberos.



Por su parte, la Cruz Roja reportó la cifra de atendidos en 15: dos en condición "roja", es decir, delicados. También contabilizaron 10 heridos en condición "amarilla" y tres en condición "verde".

Por su parte, la Cruz Roja reportó la cifra de atendidos en 15: dos en condición "roja", es decir, delicados. También contabilizaron 10 heridos en condición "amarilla" y tres en condición "verde".

Según uno de los pasajeros, quien dio declaraciones al medio GuanaNoticias, el vehículo sufrió un desperfecto mecánico.

"Veníamos en el bus, subiendo, y a la hora en que el chofer intentó hacer el cambio de marcha, creo que no le funcionó la carga. Donde intentó hacer el cambio no le agarró, se devolvió para atrás. Intentó frenar, pero vio que no agarraban los frenos, lo dejó ir y no supo qué hacer", contó Bryan Pérez.

"Cuando nos dimos cuenta, el bus ya iba en el barranco, dando vueltas", concluyó.