15 años de cárcel para hombre que intentó clavarle desatornillador a bebé tras agredir a pareja

Un hombre fue condenado a 15 años de prisión tras ser encontrado culpable de intentar clavarle un desatornillador a una bebé de nueve meses durante una discusión con su pareja en Guanacaste.



El sujeto, de apellidos Sánchez Angulo, fue sentenciado luego de que la Fiscalía Adjunta de Santa Cruz demostrara su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio y maltrato. La resolución fue emitida por el Tribunal Penal de la zona el pasado 8 de abril.

"El imputado mantenía una relación de convivencia con una de las ofendidas. Los hechos se remontan al 3 de abril de 2021, en Sardinal de Guanacaste, cuando se produjo una discusión entre la pareja, durante la cual el hombre agredió físicamente a la mujer.

"La investigación determinó que el imputado tomó un destornillador con la intención de atacar a la ofendida; sin embargo, la hermana de esta intervino e impidió que la agresión se concretara en ese momento. No obstante, tras la intervención, el hombre lanzó una estocada y como resultado, una bebé de nueve meses, que era cargada por la cuñada del imputado, resultó herida", señaló el Ministerio Público.

La menor fue trasladada de emergencia a un centro médico, donde recibió atención para su recuperación.



Ahora, mientras la sentencia adquiere firmeza, el condenado permanecerá en prisión preventiva.

