13 días sin rastro de Jessy: “Alguien debe tenerla encerrada”, dice familiar

La desesperación crece entre los familiares de Jessy Álvarez Amador, una joven estilista de 25 años y madre de un niño, quien fue vista por última vez el pasado sábado 10 de mayo cuando salió de su casa en Pavas, alrededor de las 11 p. m. Desde entonces, no se tiene rastro de su paradero.



Jessy vestía un suéter verde musgo, pantalón negro y llevaba un bolso rojo. Según su familia, la última pista que tienen es que se dirigía a la calle principal a esperar un carro que supuestamente iba a recogerla, tras recibir insistentes llamadas para salir, a pesar de que ella se sentía muy cansada.



Jazmín Ugarte, sobrina de Jessy, conversó con Teletica.com y expresó su frustración por la falta de respuestas por parte de las autoridades.

“El OIJ nos dice que está en investigación el caso, están trabajando en eso, que si no han llamado es porque no tienen pistas. ¿Por qué motivo no dan respuesta de nada?