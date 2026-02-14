13 años cárcel para dos miembros de banda “Gordo Daniel” por herir a niño en balacera

Dos sujetos vinculados a la banda de “Gordo Daniel” fueron condenados a 13 años de prisión por herir a un niño de 12 años durante una balacera ocurrida en Fray Casiano de Puntarenas.

Según la Fiscalía Adjunta de Puntarenas, los hechos se registraron el 28 de mayo de 2024, cuando los imputados dispararon contra un grupo de personas relacionadas con la organización criminal conocida como “Los Búhos”.

En medio del ataque, una de las balas impactó en la pierna del menor, quien se encontraba en una pulpería y no tenía vínculo alguno con los grupos enfrentados.

Mientras la sentencia queda en firme, ambos condenados permanecerán en prisión preventiva.



